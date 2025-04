Einblicke ins historische Lichtensteiner Schlossleben und Ausblicke in die Zukunft

Einblicke in das Leben des Adels und seiner Diener im Lichtensteiner Schloss, aber auch Blicke in die Zukunft soll es am Sonntag geben.

Anlässlich des Zeitsprungtages am 30. März soll es im Lichtenstein im Schloss die Möglichkeiten zur „Zeitreise" geben. Von 13 bis 16 Uhr heißt es hier „Am Hof zu Lichtenstein vor 700 Jahren - und heute." Nach dem Empfang durch den Gräflich Schönburgischen Amtmann Johann Christian Schöne werden an verschiedenen Stellen im Schloss...