Eines der ältesten Häuser in Hohenstein-Ernstthal fällt jetzt der Abrissbirne zum Opfer

Die Geschichte der Dresdner Straße 36 ist wechselhaft. In dem Gebäude waren Schwarzfärber und eine Fabrik für Schuhwichse ansässig. Jetzt wird es abgerissen. Allerdings nicht von seinem Eigentümer.

Der Fußweg an der Dresdner Straße 36 in Hohenstein-Ernstthal ist mit einem Absperrgitter gesichert. Am Dach ist seit geraumer Zeit ein grasgrünes Bauschutznetz angebracht, welches das Herabfallen von Dachziegeln verhindern soll. Die schmutziggraue Fassade wird von drei bunten Plakaten aufgelockert, die zu eine 90er-Jahre-Party an einem 11.... Der Fußweg an der Dresdner Straße 36 in Hohenstein-Ernstthal ist mit einem Absperrgitter gesichert. Am Dach ist seit geraumer Zeit ein grasgrünes Bauschutznetz angebracht, welches das Herabfallen von Dachziegeln verhindern soll. Die schmutziggraue Fassade wird von drei bunten Plakaten aufgelockert, die zu eine 90er-Jahre-Party an einem 11....