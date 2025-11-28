Einsatz für Feuerwehr im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal dauert rund anderthalb Stunden: „Die Nacht war gelaufen“

Hohenstein-Ernstthal
Die Alarmierung ist am Freitag, 2.47 Uhr erfolgt. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus. Was bisher bekannt ist.
Mit sechs Fahrzeugen war die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte 2.47 Euro. „Auslöser war ein Brand in einer Absauganlage“, sagt Wehrleiter Rico Leuschner. Er berichtet, dass die Mitarbeiter des Unternehmens an der Hockenheimer Straße beim Eintreffen der Feuerwehr...
