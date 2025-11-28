Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Hohenstein-Ernstthal
  • |

  • Einsatz für Feuerwehr im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal dauert rund anderthalb Stunden: „Die Nacht war gelaufen“

Die Freiwillige Feuerwehr war im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal im Einsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr war im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Freiwillige Feuerwehr war im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal im Einsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr war im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Einsatz für Feuerwehr im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal dauert rund anderthalb Stunden: „Die Nacht war gelaufen“
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Alarmierung ist am Freitag, 2.47 Uhr erfolgt. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus. Was bisher bekannt ist.

Mit sechs Fahrzeugen war die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag im Gewerbegebiet in Hohenstein-Ernstthal im Einsatz. Die Alarmierung erfolgte 2.47 Euro. „Auslöser war ein Brand in einer Absauganlage“, sagt Wehrleiter Rico Leuschner. Er berichtet, dass die Mitarbeiter des Unternehmens an der Hockenheimer Straße beim Eintreffen der Feuerwehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
1 min.
Einsatz für Feuerwehr in Zwickau-Mosel am Sonntagabend: Warum die Leitstelle ein Blaulicht-Großaufgebot an die Karl-Kippenhahn-Straße geschickt hat
Die Feuerwehr war an der Karl-Kippenhahn-Straße in Zwickau-Mosel im Einsatz.
Die Alarmierung ist 17.25 Uhr erfolgt. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Kräfte aus Mosel und Schlunzig vor Ort.
Holger Frenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18.11.2025
3 min.
Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Meerane: Familie mit Kleinkind erlebt bange Minuten auf Balkon einer Dachgeschosswohnung
Der Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane hat rund drei Stunden gedauert.
Ein Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Breitscheid-Straße hat den Fluchtweg versperrt. Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte drei Stunden. Ein Bewohner kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
Mehr Artikel