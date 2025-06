Einsatz für Polizei und Rettungsdienst in Lichtenstein: Notfallsanitäter wird leicht verletzt

Aufregung im Bereich des Areals „Goldener Helm“ am Freitagabend: Die Helfer mussten einen stark alkoholisierten Mann in ein Krankenhaus bringen. Was bisher bekannt ist.

Ein Einsatz von Polizei und Rettungsdienst hat am Freitagabend für Aufsehen an der Inneren Zwickauer Straße in Lichtenstein gesorgt. Die Polizei schickte sogar einen Teil ihres Einsatzzuges zum Areal am „Goldenen Helm.“ Ein Einsatz von Polizei und Rettungsdienst hat am Freitagabend für Aufsehen an der Inneren Zwickauer Straße in Lichtenstein gesorgt. Die Polizei schickte sogar einen Teil ihres Einsatzzuges zum Areal am „Goldenen Helm.“