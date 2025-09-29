Einst gestrandete Puppenspielerfamilie ist wieder in Gersdorf

Nach dreieinhalb Jahren Pause ist die Puppenspielerfamilie Brumbach wieder zu Gast in Gersdorf. Beim letzten Gastspiel saß sie ungeplant 15 Monate fest.

Ein großes rot-weißes Zelt auf der kleinen Wiese am Ortsausgang von Gersdorf zieht die Blicke auf sich. Drinnen stehen die gepolsterten Stühle in Reih und Glied. Die Bühne schaut aus, als könnte sich der weiße Vorhang alle Augenblicke öffnen. Doch bis zur ersten Vorstellung hat die Puppenspielerfamilie Brumbach noch einiges zu tun. Kulissen...