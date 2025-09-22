Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polsterbrücke ist weg, es gibt nur noch eine provisorische Fußgängerbrücke. Hier der Blick in Richtung Hauptstraße. Schwierigkeiten gibt es bei den Anliegern auf der gegenüberliegenden Bach-Seite.
Die Polsterbrücke ist weg, es gibt nur noch eine provisorische Fußgängerbrücke. Hier der Blick in Richtung Hauptstraße. Schwierigkeiten gibt es bei den Anliegern auf der gegenüberliegenden Bach-Seite. Bild: Andreas Kretschel
Die Polsterbrücke ist weg, es gibt nur noch eine provisorische Fußgängerbrücke. Hier der Blick in Richtung Hauptstraße. Schwierigkeiten gibt es bei den Anliegern auf der gegenüberliegenden Bach-Seite.
Die Polsterbrücke ist weg, es gibt nur noch eine provisorische Fußgängerbrücke. Hier der Blick in Richtung Hauptstraße. Schwierigkeiten gibt es bei den Anliegern auf der gegenüberliegenden Bach-Seite. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Einsturzgefährdete Brücke in Rödlitz kurzfristig abgerissen: Engpass bei Heizöl droht
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für betroffene Anwohner hat die Stadt umgehend eine Behelfszufahrt geschaffen. Damit sind jedoch nicht alle Probleme gelöst.

Für diesen Winter werde ihr Heizöl wohl reichen, hoffen Carla und Rainer Hüttner in Rödlitz. Das muss es, denn neues Öl können sie auf absehbare Zeit nicht geliefert bekommen. Ihr Haus steht in einer Sackgasse abseits der Hauptstraße, ein kleines Stück hinter der Brücke am Polstergut, kurz auch Polsterbrücke genannt, unweit des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
4 min.
Schulanbau in Rödlitz: Von drei auf sieben Millionen Euro - und wieder zurück
Der Altbau der Grundschule Rödlitz soll durch ein Nebengebäude im Bereich der bisherigen Parkflächen ergänzt werden.
Geplant und vorbereitet wird das Projekt seit nunmehr sieben Jahren, zwischenzeitlich sah es nach einem Scheitern aus. Doch nun will die Stadt Nägel mit Köpfen machen – und gegenüber früheren Plänen vier Millionen einsparen.
Bernd Appel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
07.07.2025
3 min.
Rödlitz/Lichtenstein: Trauer über Tod eines „wunderbaren Menschen“
Roland Eckl wurde 72 Jahre alt.
Roland Eckl hat sich seit Jahrzehnten für das Wohl seiner Ortschaft und der gesamten Stadt eingesetzt. Am 27. Juni ist er gestorben.
Bernd Appel
Mehr Artikel