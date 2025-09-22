Einsturzgefährdete Brücke in Rödlitz kurzfristig abgerissen: Engpass bei Heizöl droht

Für betroffene Anwohner hat die Stadt umgehend eine Behelfszufahrt geschaffen. Damit sind jedoch nicht alle Probleme gelöst.

Für diesen Winter werde ihr Heizöl wohl reichen, hoffen Carla und Rainer Hüttner in Rödlitz. Das muss es, denn neues Öl können sie auf absehbare Zeit nicht geliefert bekommen. Ihr Haus steht in einer Sackgasse abseits der Hauptstraße, ein kleines Stück hinter der Brücke am Polstergut, kurz auch Polsterbrücke genannt, unweit des...