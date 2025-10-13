Einsturzgefahr am Callenberger Rathaus? Deshalb stützen Stahlträger den Zugang

Hohenstein-Ernstthal
Am Hintereingang des Callenberger Rathauses in Falken wird derzeit gebaut. Während ein Arzt vor möglicher Einsturzgefahr warnt, spricht der Bürgermeister von einer planmäßigen Sanierungsmaßnahme.
Der Hintereingang des Callenberger Rathauses in Falken ist seit letzter Woche eine Baustelle. Stützbalken und die Verkleidung des Laubengangs sind entfernt worden. Das Dach wurde zeitweise komplett von Stahlstützen getragen. Der örtliche Arzt, Christoph Lohmann, befürchtet Einsturzgefahr. Er hat deshalb die Bauaufsicht des Landkreises Zwickau...
