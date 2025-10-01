Einwohnermeldeamt soll nach Callenberg zurückkehren

Hohenstein-Ernstthal
Seit 2011 ist das Callenberger Rathaus für die Melde- oder Passangelegenheiten seiner Bürger nicht mehr zuständig. Das soll sich nun ändern.
Für Bürger aus Callenberg ist das eigene Rathaus in vielen Belangen seit vielen Jahren nicht mehr die richtige Anlaufstelle. Wenn Bürger Kinderreisepässe oder Personalausweise brauchen, sich an-, ab- oder ummelden wollen oder wenn sie amtliche Beglaubigungen brauchen, dann müssen sie ins Rathaus nach Hohenstein-Ernstthal gehen. Das soll sich...
