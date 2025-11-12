Endlich ein Rezept gegen Dummschwätzer: Callenberg hat jetzt einen Narrenbaum

Der Callenberger Faschingsverein hat auf dem Dorfplatz seinen eigenen Narrenbaum gepflanzt. Damit lassen die Jecken eine alte Tradition wieder aufleben – doch wofür steht der Baum eigentlich?

Die Jecken des Callenberger Faschings Vereins (CFV) sind am Dienstagnachmittag mit Schaufel und Gießkanne losgezogen, um eine alte Tradition aufleben zu lassen. Auf dem Dorfplatz wurde ein Narrenbaum gepflanzt. Laut Bürgermeister Daniel Röthig ist Callenberg erst der dritte Ort in Sachsen, der die Tradition aufgreift: „Bisher haben nur die...