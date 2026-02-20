MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fasching in der Calle-Halle Callenberg.
Fasching in der Calle-Halle Callenberg. Bild: Andreas Kretschel
Fasching in der Calle-Halle Callenberg.
Fasching in der Calle-Halle Callenberg. Bild: Andreas Kretschel
Meinung
Hohenstein-Ernstthal
Kommentar zum Straßenfasching Langenchursdorf: Hut ab!
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kriegen die Callenberger vom Fasching eigentlich nie genug? Zuerst gibt es fünf Veranstaltungen des CFV in der Calle-Halle. Und nun geht noch einmal in Langenchursdorf die Post ab.

Wie viel Karneval verträgt ein Ort mit nicht einmal 5000 Einwohnern? In Callenberg offensichtlich sehr viel. Da fragt man sich unweigerlich: Ist hier eigentlich jeder Bürger ein Jeck? Vermutlich doch wohl eher nicht. Umso erstaunlicher ist es, wie der Karneval das Dorf zusammenhält, wie viele Leute sich dafür stark machen, und wie reibungslos...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
3 min.
Langenchursdorf feiert seinen traditionellen Straßenfasching am Samstag nach dem Aschermittwoch
Die Urknall-Westsachen Gugge – hier beim Straßenfasching in Meerane – sorgt für Musik.
Während in den rheinländischen Karnevalshochburgen seit Aschermittwoch schon alles vorbei ist, geht es in Callenberg am Wochenende nochmal hoch her.
Cristina Zehrfeld
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
11:30 Uhr
1 min.
Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.
Jochen Walther
11:31 Uhr
3 min.
VfB Auerbach: Was den Sieg gegen den Chemnitzer FC ein wenig gefährlich macht
Charlie Spranger (r.) vom VfB Auerbach im Duell mit dem Chemnitzer Dario Gebuhr.
Die Vogtländer haben gegen den eine Klasse höher spielenden Regionalligisten am Freitag mit 1:0 gewonnen. Wie Trainer Sven Köhler die Partie einschätzt.
Torsten Ewers
15.02.2026
4 min.
Von „Björn dem Baumeister“ bis zum „Arzt ohne Grenzen: In Callenberg bekommt jeder sein Fett weg
Beim CFV in Callenberg steht nach einigen Jahren Pause wieder Jürgen Morgner in der Bütt. Als Pinocchio widmet er sich lokalen Themen.
Seit über 20 Jahren prägt Jürgen Morgner die Büttenrede in Callenberg. Nach einer Pause steht er nun wieder auf der Bühne – als Pinocchio und mit gewohnt spitzer Zunge.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel