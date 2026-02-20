Kommentar zum Straßenfasching Langenchursdorf: Hut ab!

Hohenstein-Ernstthal
Kriegen die Callenberger vom Fasching eigentlich nie genug? Zuerst gibt es fünf Veranstaltungen des CFV in der Calle-Halle. Und nun geht noch einmal in Langenchursdorf die Post ab.
Wie viel Karneval verträgt ein Ort mit nicht einmal 5000 Einwohnern? In Callenberg offensichtlich sehr viel. Da fragt man sich unweigerlich: Ist hier eigentlich jeder Bürger ein Jeck? Vermutlich doch wohl eher nicht. Umso erstaunlicher ist es, wie der Karneval das Dorf zusammenhält, wie viele Leute sich dafür stark machen, und wie reibungslos...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.