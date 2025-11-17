Erstes Schneetreiben auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Der Winter hält Einzug, am Montagabend gab es einen kleinen Vorgeschmack.
Es war zwar angekündigt, kam aber wohl doch für den einen oder die andere überraschend: Am Montag, gegen 16.30 Uhr, hat es unter anderem auf der A 4 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand den ersten Schnee dieses Winters gegeben. Für cirka 30 Minuten herrschte starkes Schneetreiben, das die Autofahrer zu vorsichtigem Fahren zwang....
