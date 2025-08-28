Etliche Problemfälle, aber auch Feierlaune im Langenberger Tierheim

Im Tierheim, das etwas versteckt am Waldrand zwischen Hohenstein-Ernstthal und dem Callenberger Ortsteil Langenberg liegt, wird am Samstag gefeiert. Im Alltag gibt es Herausforderungen.

Die kleine Katzendame Bea, die im Mai das Licht der Welt erblickte, wird am Samstag vom Trubel beim 27. Tierheimfest nicht allzu viel mitbekommen. Denn sie muss noch eine Weile auf der Krankenstation bleiben. Das Jungtier hatte sich mir Parvovirose angesteckt, einer Vireninfektion, die gerade für Katzenkinder oftmals tödlich endet. Mit guter...