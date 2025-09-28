Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Andreas Kretschel
Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Feuer, Licht und Lampions: Lichtenstein färbt sich bunt
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Etwa 2000 Besucher sind am Samstagabend zum Lichtfest in den Stadtpark geströmt. Zahlreiche Vereine waren an der Organisation beteiligt.

Das Licht- und Lampionfest hat den Stadtpark in Lichtenstein am Samstagabend wieder bunt eingefärbt und für Besuchermassen gesorgt. Wie Mitorganisator Matthias Ramm vom Lichtensteiner Carnevalsclub einschätzte, waren rund 2000 Besucher dabei. Ein Dutzend Vereine und kreative Gäste gestalteten ein abwechslungsreiches Programm, zu dem unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
14.09.2025
1 min.
Sogar ein Riese braucht einen Schirm: Maskottchen hadern in der Miniwelt Lichtenstein mit dem Regen
Maskottchen und Polizisten haben eigentlich nicht viel miteinander zu tun. Schließlich werden – nach allem, was man weiß – Maskottchen nur selten straffällig und noch seltener von der Polizei...
Andreas Kretschel
12.09.2025
2 min.
Miniiwelt in Lichtenstein: Maskottchen und Blaulicht-Gäste sollen einen guten Endspurt einläuten
Im September ist in der Miniwelt in Lichtenstein viel los. Nach einer bisher durchwachsenen Saison hoffen die Verantwortlichen auf viele Besucher.
Markus Pfeifer
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel