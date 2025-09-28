Feuer, Licht und Lampions: Lichtenstein färbt sich bunt

Hohenstein-Ernstthal
Etwa 2000 Besucher sind am Samstagabend zum Lichtfest in den Stadtpark geströmt. Zahlreiche Vereine waren an der Organisation beteiligt.
Das Licht- und Lampionfest hat den Stadtpark in Lichtenstein am Samstagabend wieder bunt eingefärbt und für Besuchermassen gesorgt. Wie Mitorganisator Matthias Ramm vom Lichtensteiner Carnevalsclub einschätzte, waren rund 2000 Besucher dabei. Ein Dutzend Vereine und kreative Gäste gestalteten ein abwechslungsreiches Programm, zu dem unter...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.