Feuerwehr bei Automobilzulieferer in St. Egidien: Einsatz am Donnerstag dauert rund drei Stunden

Hohenstein-Ernstthal
Leitstelle schickte Kräfte aus St. Egidien und Lichtenstein zum Unternehmen an der Achatstraße. Der Rettungsdienst war vor Ort. Was bisher bekannt ist.
Knapp drei Stunden hat ein Einsatz für die Feuerwehr auf dem Gelände eines Automobilzulieferers an der Achatstraße in St. Egidien gedauert. Am Einsatz waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus St. Egidien und Lichtenstein beteiligt, heißt es aus der Rettungsleitstelle. Die Alarmierung erfolgte 17.58 Uhr. In einer Anlage sei es zu einer...
