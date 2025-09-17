Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Udo Weichsel beim Aufbau seines Autoscooters. Bild: Karlheinz Schlegel
Udo Weichsel beim Aufbau seines Autoscooters. Bild: Karlheinz Schlegel
Hohenstein-Ernstthal
Freitag bis Montag Rummel in Heinrichsort
Redakteur
Von Karlheinz Schlegel, Bernd Appel
Schausteller-Urgestein Udo Weichsel lädt ein.

Am Wochenende ist wieder Rummel in Heinrichsort: Schausteller Udo Weichsel wird ab Freitag, 15 Uhr, zum Herbstfest seine Fahrgeschäfte öffnen. Zu erleben sind Losbude, Schießstand, Süßigkeiten, Karussell und natürlich darf der Autoscooter nicht fehlen. Udo Weichsel aus dem Vogtland ist seit über drei Jahrzehnten in Heinrichsort dabei ....
