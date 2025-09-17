Freitag bis Montag Rummel in Heinrichsort

Schausteller-Urgestein Udo Weichsel lädt ein.

Am Wochenende ist wieder Rummel in Heinrichsort: Schausteller Udo Weichsel wird ab Freitag, 15 Uhr, zum Herbstfest seine Fahrgeschäfte öffnen. Zu erleben sind Losbude, Schießstand, Süßigkeiten, Karussell und natürlich darf der Autoscooter nicht fehlen. Udo Weichsel aus dem Vogtland ist seit über drei Jahrzehnten in Heinrichsort dabei ....