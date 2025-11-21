Friedhofsrundgänge informieren über Bestattungsmöglichkeiten in Oberlungwitz

Hohenstein-Ernstthal
Um die verschiedenen Grabvarianten, aber auch die Bestattungskultur, geht es am Samstagnachmittag auf dem Friedhof an der Oberlungwitzer Martinskirche.
Von der Urnenbestattung in der Gemeinschaftsgrabanlage bis zur Bestattung in einer der großen Gruftanlagen gibt es auf dem Friedhof an der St.-Martins-Kirche in Oberlungwitz ganz verschiedene Varianten der Beerdigung. Über sie wird am Samstag bei zwei Friedhofsrundgängen informiert. Neben Bestattungsvarianten und unterschiedlichen Grabarten ist...
