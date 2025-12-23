MENÜ
Ein Pkw Opel ist aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn geraten.
Hohenstein-Ernstthal
Frontalzusammenstoß auf der B 180 bei Gersdorf
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Der Zusammenstoß zweier Pkw sorgt am Dienstag vor Heiligabend zu einer mehrstündigen Vollsperrung der B 180 bei Gersdorf .

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der B 180 in Höhe des Wohngebietes „Am Aktienwald“ in Gersdorf ereignet. Ein in Richtung Lugau fahrender Pkw Opel ist aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn geraten. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW ID.3. Beide...
