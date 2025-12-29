MENÜ
Die Brüder Pascal und Markus Kaufmann haben eine neue Konzertreihe initiiert.
Die Brüder Pascal und Markus Kaufmann haben eine neue Konzertreihe initiiert.
Hohenstein-Ernstthal
Fünf Konzerte beim ersten Neujahrsfestival in Lichtenstein
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Fünf Konzerte sind vom 1. bis 4. Januar in vier Kirchen in und um Lichtenstein zu erleben. Markus und Pascal Kaufmann rufen damit eine neue Konzertreihe ins Leben.

Instrumente von der Kirchenorgel und dem Cembalo bis zum Akkordeon, Saxophon und der Klarinette sind zum Auftakt des Jahres 2026 beim ersten Neujahrsfestival in Lichtenstein zu erleben. Damit wollen die in Lichtenstein geborenen Musiker Markus und Pascal Kaufmann eine neue Konzertreihe begründen. Den Auftakt macht ein Neujahrskonzert unter dem...
