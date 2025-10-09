„Für die AfD ist es da einfach, Kritik zu üben“: Oberlungwitz hebt Kita-Beiträge stark an

Mangels Alternativen, wie die Mehrkosten ansonsten gedeckt werden können, hat der Stadtrat die Erhöhung der Elternbeiträge beschlossen. Sie steigen im zweistelligen Prozentbereich.

Steigende Betriebskosten in den Kitas, im Hort und bei einer Tagesmutter sorgen dafür, dass in Oberlungwitz nicht nur die Stadtverwaltung und der Freistaat mehr zahlen müssen, sondern auch die Eltern. Der Stadtrat hat mehrheitlich beschlossen, dass sich der monatliche Elternbeitrag für Kinder in der Krippe von 281 auf 322 Euro erhöht. Im...