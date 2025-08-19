Fußballtrainer mit der Axt erschlagen: War es Mord?

Hohenstein-Ernstthal
Ein Fußballer aus Lichtenstein nimmt die Axt und erschlägt seinen früheren Jugendtrainer, von dem er als Kind vergewaltigt worden war. Am Mittwoch will das Gericht urteilen. Hatte er die Tat geplant?
Seit zwei Jahren und einem Monat sitzt Rico Krahl* im Gefängnis, weil er einen Menschen getötet hat. Er zertrümmerte ihm den Schädel mit der Axt, an einem Nachmittag im Juli 2023 beim Kaffee. Am Mittwoch wird das Landgericht Zwickau bekanntgeben, wie lange Krahl in Haft bleiben muss.
