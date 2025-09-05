Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Fußweg an der Feldstraße in Oberlungwitz ist in einem mäßigen Zustand.
Der Fußweg an der Feldstraße in Oberlungwitz ist in einem mäßigen Zustand. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Fußwegbau an der Nebenstraße: Spontanes Projekt der Oberlungwitzer Verwaltung sorgt für Kritik im Stadtrat
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An der Feldstraße und einem Stück der Weststraße gibt es bisher nur einen unbefestigten Fußweg. Das soll sich ändern. Nicht das Projekt ärgert eine Stadträtin, aber sein Zustandekommen.

Zu viel Eigeninitiative einer Stadtverwaltung kommt nicht immer gut an. Das wurde jüngst im Oberlungwitzer Stadtrat deutlich. Die Räte sollten darüber entscheiden, ob nahe des Fußballplatzes an der Feldstraße und einem Abschnitt der Weststraße der Fußweg ausgebaut wird. Das kostet wahrscheinlich rund 245.000 Euro für 290 Meter.
