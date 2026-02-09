Gefahr durch Ölspur auf der B 180 bei Hohenstein-Ernstthal

Die Polizei warnt am Montagmorgen vor einer etwa 500 Meter langen Ölspur auf der B 180 in Richtung A 4/Callenberg. Wo Autofahrer besonders aufpassen müssen.

Eine Ölspur sorgt am Montagmorgen für Gefahr auf der B 180 bei Hohenstein-Ernstthal. Wie die Polizeidirektion Zwickau auf „Freie Presse“-Nachfrage informierte, beginnt die einseitige Spur auf der B 180/Am Sachsenring in Richtung der A 4 und Callenberg beim Abzweig Am Hüttengrund. Die Verschmutzung ziehe sich auf einer Länge von etwa 500...