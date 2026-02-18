MENÜ
Laut Kuratorin Kerstin Kreul ist die Schau für ein breites Publikum konzipiert.
Laut Kuratorin Kerstin Kreul ist die Schau für ein breites Publikum konzipiert. Bild: Andreas Kretschel
Laut Kuratorin Kerstin Kreul ist die Schau für ein breites Publikum konzipiert.
Laut Kuratorin Kerstin Kreul ist die Schau für ein breites Publikum konzipiert. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Gehört Hohenstein-Ernstthal zum Erzgebirge? – Karl-May-Ausstellung gewährt Einblicke in eine alte Debatte
Von Cristina Zehrfeld
Das Erzgebirge taucht bei Abenteuerschriftsteller Karl May öfter auf, als man denkt. Eine neue Ausstellung im Karl-May-Haus geht auf Spurensuche.

Ob Hohenstein-Ernstthal zum Erzgebirge gehört, daran scheiden sich die Geister. Einerseits gehört die Stadt nicht zum Erzgebirgskreis. Andererseits gilt sie als „Tor zum Erzgebirge“. Noch im Zusammenhang mit der Vereinigung von Hohenstein und Ernstthal im Jahr 1898 führten Lage und historische Prägung durch den Bergbau zu dem Vorschlag,...
