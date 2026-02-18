Gehört Hohenstein-Ernstthal zum Erzgebirge? – Karl-May-Ausstellung gewährt Einblicke in eine alte Debatte

Hohenstein-Ernstthal
Das Erzgebirge taucht bei Abenteuerschriftsteller Karl May öfter auf, als man denkt. Eine neue Ausstellung im Karl-May-Haus geht auf Spurensuche.
Ob Hohenstein-Ernstthal zum Erzgebirge gehört, daran scheiden sich die Geister. Einerseits gehört die Stadt nicht zum Erzgebirgskreis. Andererseits gilt sie als „Tor zum Erzgebirge“. Noch im Zusammenhang mit der Vereinigung von Hohenstein und Ernstthal im Jahr 1898 führten Lage und historische Prägung durch den Bergbau zu dem Vorschlag,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.