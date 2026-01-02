MENÜ
Im Palais ist aktuell noch die Sonderausstellung mit den „Weihnachtsschätzen“ zu sehen.
Im Palais ist aktuell noch die Sonderausstellung mit den „Weihnachtsschätzen“ zu sehen. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Gemeinsames Singen und Plätzchenbörse im Lichtensteiner Kulturpalais
Von Bernd Appel
Am Sonntagnachmittag wird zu Musik und Genuss ins Palais eingeladen. Auch die Sonderausstellung kann besichtigt werden.

Am Sonntag, 4. Januar, lädt das Lichtensteiner Kulturpalais zum Weihnachtsliedersingen ein. Außerdem gibt es eine Plätzchenbörse: Wer noch Plätzchen übrig hat, kann sie mitbringen und teilen, Gebäck von anderen Gästen verkosten und Rezepte tauschen. Tee und Kaffee werden vom Haus angeboten. Wer möchte, kann außer seiner Stimme auch ein...
