Alexander Lötzsch und Jessica Sehning gehören zu den Schaustellern der Halloweenparty.
Alexander Lötzsch und Jessica Sehning gehören zu den Schaustellern der Halloweenparty.
Hohenstein-Ernstthal
Generalprobe für einen Weltrekord: Halloweenparty auf dem Heidelberg
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 9. Halloween- und Lichternacht lockt am Samstag mit Lampionumzug, Schaustellerbuden und Musik auf den Heidelberg. Fürs Jubiläum im nächsten Jahr hat Alexander Lötzsch große Pläne.

Zum neunten Mal steigt am Samstag eine Halloween- und Lichternacht auf dem Heidelberg in Wüstenbrand. Das bunte Programm reicht von Lampionumzug und Schaustellerbuden bis zu Bühnenprogramm und Musik. Das Besondere daran: Die Party wird seit Anfang an privat organisiert. „Anfangs wollte ich das ganz allein machen, aber das funktioniert...
