Genießen statt hinter die Binde kippen: Biersommeliers küren Gersdorfer „Glückauf Helles“

Was viele einfach hinter kippen, analysieren sie bis ins Aroma: Biersommeliers erklären, warum Bier aus der Flasche nicht wirklich schmecken kann, und warum das Kölsch als Plörre gilt.

Wenn Oliver Hering sein Bierglas erhebt, dann ist es mit einem deftig-bayerischen Spruch wie "Oans, zwoa, g'suffa!" nicht getan. Für Hering ist Bier quasi eine Religion, denn er ist Biersommelier und der neue Chef des "Probier-Clubs". Gemeinsam mit seinem Amtsvorgänger Frank Winkel hat Hering jetzt die Glückauf-Brauerei in Gersdorf besucht.