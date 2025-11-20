Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Fürs Verkosten nutzen Kenner wie Brauereichefin Astrid Peiker und Biersommelier Oliver Hering gern diese speziellen Degustationsgläser.
Fürs Verkosten nutzen Kenner wie Brauereichefin Astrid Peiker und Biersommelier Oliver Hering gern diese speziellen Degustationsgläser. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Genießen statt hinter die Binde kippen: Biersommeliers küren Gersdorfer „Glückauf Helles“
Von Cristina Zehrfeld
Was viele einfach hinter kippen, analysieren sie bis ins Aroma: Biersommeliers erklären, warum Bier aus der Flasche nicht wirklich schmecken kann, und warum das Kölsch als Plörre gilt.

Wenn Oliver Hering sein Bierglas erhebt, dann ist es mit einem deftig-bayerischen Spruch wie "Oans, zwoa, g‘suffa!" nicht getan. Für Hering ist Bier quasi eine Religion, denn er ist Biersommelier und der neue Chef des "Probier-Clubs". Gemeinsam mit seinem Amtsvorgänger Frank Winkel hat Hering jetzt die Glückauf-Brauerei in Gersdorf besucht....
