Die Ausstellungseröffnung in der Villa Richter in Gersdorf war sehr gut besucht. Bild: Andreas Kretschel
Die Ausstellungseröffnung in der Villa Richter in Gersdorf war sehr gut besucht. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Gersdorf: Andrang bei Vernissage zur Künstlergruppe Lücke
Redakteur
Von Bernd Appel
Unerwartet viele Besucher interessierten sich am Freitag für die neue Ausstellung in der Villa Richter.

Die Stühle wurden knapp bei der Vernissage, die am Freitagabend in der Villa Richter in Gersdorf stattfand: Rund 60 Kunstinteressierte kamen zur Eröffnung der Ausstellung über die DDR-Künstlergruppe Lücke, die von der Albrecht-Mugler-Stiftung präsentiert wird. Einige Gäste mussten stehen. Die Gruppe Lücke aus Harald Gallasch, Wolfgang...
