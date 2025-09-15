Gersdorf: Andrang bei Vernissage zur Künstlergruppe Lücke

Hohenstein-Ernstthal
Unerwartet viele Besucher interessierten sich am Freitag für die neue Ausstellung in der Villa Richter.
Die Stühle wurden knapp bei der Vernissage, die am Freitagabend in der Villa Richter in Gersdorf stattfand: Rund 60 Kunstinteressierte kamen zur Eröffnung der Ausstellung über die DDR-Künstlergruppe Lücke, die von der Albrecht-Mugler-Stiftung präsentiert wird. Einige Gäste mussten stehen. Die Gruppe Lücke aus Harald Gallasch, Wolfgang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.