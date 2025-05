Gersdorf: Skoda fährt Tempo 114 auf 50er-Strecke

Insgesamt hat die Polizei bei einer Kontrolle am Mittwoch 92 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

92 Geschwindigkeitsüberschreitungen hat die Polizei bei einer Kontrolle am Mittwoch im Bereich des Gewerbegebietes an der Hofer Straße in Gersdorf festgestellt. Insgesamt passierten während der Überwachung, die von 13.45 Uhr bis 18.30 Uhr erfolgte, 707 Fahrzeuge die Messstelle an der Strecke, auf der 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Das teilte Karolin Hemp von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag mit. Unrühmlicher Spitzenreiter war bei dieser Kontrolle der Fahrer eines Skoda, bei dem eine Geschwindigkeit von 114 Kilometern pro Stunde gemessen wurde. Nach Abzug der Toleranz müsse er deswegen mit zwei Punkten in Flensburg, zwei Monaten Fahrverbot und 560 Euro Bußgeld rechnen. (mib)