Gersdorfer Künstler weiht am Samstag Skulptur in Hohndorf ein

Es ist nicht das erste Kunstwerk Ulrich Bertholds im erzgebirgischen Nachbarort.

Mit der Bergbautradition der Region befasst sich die neue Skulptur des Gersdorfer Künstlers Ulrich Berthold, die am Samstag in Hohndorf eingeweiht wird. Dies soll 14.30 Uhr an einer Außenwand der Kindertagesstätte „Rappelkiste“ erfolgen, der Hohndorfer Bürgermeister Lutz Rosenlöcher wird erwartet und hält die Laudatio. Berthold hatte das...