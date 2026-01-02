MENÜ
Nachtwächter Christian Bretschneider und Ehefrau Hannelore beim Auftakt des Neujahrsspaziergangs: Knapp 100 Menschen nahmen teil.
Nachtwächter Christian Bretschneider und Ehefrau Hannelore beim Auftakt des Neujahrsspaziergangs: Knapp 100 Menschen nahmen teil.
Hohenstein-Ernstthal
Geschichtslektion mit Lichtensteins Nachtwächter
Redakteur
Von Bernd Appel
0:00 Anhören

Der traditionelle Neujahrsspaziergang durch die Innenstadt ist erneut auf großes Interesse gestoßen. Informiert wurde auch über historische Kriminalfälle.

Sie richteten Brüche, brachen Zähne und waren „die Hausärzte des kleinen Mannes“: So charakterisiert Lichtensteins Nachtwächter Christian Bretschneider die Bader, nach denen die Badergasse in der Lichtensteiner Innenstadt bis heute ihren Namen trägt. Acht Groschen Pacht hätten sie im 17. Jahrhundert zahlen müssen, erfuhren die...
