Geschichtslektion mit Lichtensteins Nachtwächter

Der traditionelle Neujahrsspaziergang durch die Innenstadt ist erneut auf großes Interesse gestoßen. Informiert wurde auch über historische Kriminalfälle.

Sie richteten Brüche, brachen Zähne und waren „die Hausärzte des kleinen Mannes“: So charakterisiert Lichtensteins Nachtwächter Christian Bretschneider die Bader, nach denen die Badergasse in der Lichtensteiner Innenstadt bis heute ihren Namen trägt. Acht Groschen Pacht hätten sie im 17. Jahrhundert zahlen müssen, erfuhren die...