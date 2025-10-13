Gleise am Bahnhof Wüstenbrand sollen neu geordnet werden

Eine Ausschreibung kündigt ein größeres Bauprojekt im Wüstenbrander Bahnhof an.

Wüstenbrand.

Das Infrastrukturunternehmen DB Infrago trägt sich mit dem Gedanken, die Gleise im Bahnhof Wüstenbrand neu zu ordnen. Das geht aus einer bereits im September veröffentlichten Ausschreibung hervor. Demnach sind fünf Weichen zu erneuern und vier zu ersetzen. Ziel sei es, dass aufs Hauptgleis fahrende oder vom Hauptgleis kommende Züge die Weichen vor dem Bahnhof mit einem Tempo von bis zu 80 Kilometern pro Stunde passieren können. Zwei Weichen, das alte Gleis 21, eine Gleissperre und zwei Gleisendabschlüsse sollen abgebaut werden. In den Planungen, die bis Ende 2028 über die Bühne gehen sollen, sind die Verkehrsanlagen, Leit- und Sicherungstechnik, die Oberleitung, die Weichenheizung und Telekommunikation inbegriffen. (kru)