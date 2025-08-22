Große Helmnot-Zirkuswagen aus Lichtenstein gehen auf Reisen

Die kreativen Veranstaltungsmacher von Helmnot und Wunderräume haben derzeit viel zu tun. Besondere Wagen werden deshalb nach Halle gefahren.

Geduld und Fingerspitzengefühl waren am Freitag in Lichtenstein nötig. Drei Zirkuswagen wurden verladen, damit sie nach Halle (Saale) gefahren werden können. Hier sind das Helmnot Theater und die Wunderräume GmbH mit ihrem „Jahrmarkt der Träume“ und einer mehr als 600 Meter langen Laternenallee beim Laternenfest dabei, das vom 29. bis 31....