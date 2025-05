Hakenkreuz auf Werbebanner in Lichtenstein gesprüht

Unbekannte Täter haben ein verfassungsfeindliches Symbol in Lichtenstein gesprüht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Lichtenstein.

Ein verfassungsfeindliches Symbol haben bislang unbekannte Täter an der Äußeren Zwickauer Straße, Ecke Poststraße/Am Bahnhof in Lichtenstein hinterlassen. Laut Polizei wurde zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag ein etwa 80 mal 80 Zentimeter großes Hakenkreuz auf ein Werbebanner am Geländer der Eisenbahnbrücke gesprüht. Der Bereitschaftsdienst des Bauhofes hat die Schmiererei noch am Himmelfahrtstag entfernt. „Ich wollte es so schnell wie möglich weg haben“, sagt Bürgermeister Jochen Fankhänel. Der Sachschaden wird von der Polizei mit etwa 50 Euro angegeben. Die Polizei bittet Zeugen, welche Angabe zur Tat oder zu den Tätern machen können, sich beim Polizeirevier Glauchau zu melden. Telefon (03763) 640. (czd)