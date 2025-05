Halbstarkes aus Gersdorf: Wer hatte die Idee für diesen Namen?

Beim Frühschoppen zum „Tag des Deutschen Bieres“ waren Besucher in der Glückauf-Brauerei bei der Suche nach dem Namen für ein neues Bier gefragt. Der ist nun gefunden. Doch eine Frage ist noch offen.

Eine neue Biersorte gibt es bei der Glückauf-Brauerei Gersdorf nicht alle Tage. Doch nach fünf Jahren war es jetzt wieder einmal so weit. Kreiert wurde ein Bier, welches die Palette der Brauerei erweitert, ohne sich dem Mainstream zu unterwerfen: In Zeiten, da alkoholfreies Bier boomt, gibts es nun auch aus Gersdorf ein Bier, welches nicht so...