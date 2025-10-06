Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine solche Geschwindigkeitsanzeige wurde jetzt in Heinrichsort aufgestellt.
Eine solche Geschwindigkeitsanzeige wurde jetzt in Heinrichsort aufgestellt. Bild: Knut Berger
Eine solche Geschwindigkeitsanzeige wurde jetzt in Heinrichsort aufgestellt.
Eine solche Geschwindigkeitsanzeige wurde jetzt in Heinrichsort aufgestellt. Bild: Knut Berger
Hohenstein-Ernstthal
Heinrichsort: Geschwindigkeit wird gemessen
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Anlage ist vergangene Woche aufgestellt worden.

In der Prinz-Heinrich-Straße im Lichtensteiner Ortsteil Heinrichsort weist seit einigen Tagen eine Anzeigetafel die Kraftfahrer per Smiley darauf hin, ob sie die zulässige Geschwindigkeit (Tempo 30) einhalten oder nicht. Die Tafel soll zwei Wochen lang stehen bleiben. Die Technik wurde der Stadt Lichtenstein laut Mitteilung leihweise und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
10.09.2025
2 min.
Heinrichsort: Richtfest bei der Feuerwehr – leichte Verzögerung beim Bau
Der Rohbau steht: Zwei Monate später als geplant wurde am Dienstagabend Richtfest gefeiert.
Es ist aktuell das größte laufende Bauvorhaben der Stadt Lichtenstein, eigentlich sollte es bis Jahresende fertig sein. Das klappt offenbar nicht.
Bernd Appel
17:00 Uhr
2 min.
Kommentar zum Kauf des Gasthofs „Zur Krone“ in Heinrichsort durch den Faschingsverein: Respekt für diesen Mut
Der Gasthof „Zur Krone“ in Heinrichsort ist erst einmal vor dem Untergang gerettet.
Es ist ein riesiges Projekt, das die Heinrichsorter Karnevalisten jetzt angehen. Man kann ihnen nur Erfolg und jede Menge Unterstützung wünschen.
Bernd Appel
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
Mehr Artikel