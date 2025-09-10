Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Rohbau steht: Zwei Monate später als geplant wurde am Dienstagabend Richtfest gefeiert.
Der Rohbau steht: Zwei Monate später als geplant wurde am Dienstagabend Richtfest gefeiert. Bild: Andreas Kretschel
Der Rohbau steht: Zwei Monate später als geplant wurde am Dienstagabend Richtfest gefeiert.
Der Rohbau steht: Zwei Monate später als geplant wurde am Dienstagabend Richtfest gefeiert. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Heinrichsort: Richtfest bei der Feuerwehr – leichte Verzögerung beim Bau
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist aktuell das größte laufende Bauvorhaben der Stadt Lichtenstein, eigentlich sollte es bis Jahresende fertig sein. Das klappt offenbar nicht.

Am Dienstagabend wurde am Ortseingang von Heinrichsort aus Richtung Lichtenstein das Richtfest des neuen Feuerwehrgerätehauses gefeiert. Der erste Spatenstich war Anfang Dezember 2024 erfolgt, eigentlich war das Richtfest bereits für Juli und die Fertigstellung des Baus für Ende Dezember geplant. Doch die Regenfälle im ersten Halbjahr hätten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
13.05.2025
3 min.
Feuerwehrdepot Heinrichsort: Rathaus nennt Termin für Fertigstellung
Direkt am Ortseingang von Heinrichsort aus Richtung Lichtenstein wird das Feuerwehrgerätehaus in den Hang hineingebaut. Der symbolische erste Spatenstich wurde im Dezember vollzogen.
Das Projekt war lange umstritten und wird wesentlich teurer als zunächst veranschlagt. Am Montag soll der Stadtrat wichtige Aufträge vergeben. Erstmals gibt es Auskunft zur angestrebten Fertigstellung.
Bernd Appel
04.07.2025
1 min.
„Doppelter Blitzer“ in Heinrichsort
Der Superblitzer machte am Freitag Station in Heinrichsort – praktisch gegenüber dem stationären Blitzer.
Er hat wohl einigen den Start ins Wochenende vermiest: Der neue Superblitzer war am Freitag in Heinrichsort aktiv. Und zwar genau gegenüber dem stationären Blitzer.
Bernd Appel
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel