Heinrichsort: Straße nach Sprengung von Zigarettenautomaten voll gesperrt

Zwei Täter konnten unerkannt entkommen. Die Teile des Automaten verteilten sich in der Prinz-Heinrich-Straße. Der Schaden beträgt 5000 Euro.

In der Prinz-Heinrich-Straße in Heinrichsort sprengten zwei Unbekannte am frühen Samstagmorgen einen Zigarettenautomaten. Gegen fünf Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall, sahen zwei Personen vom qualmenden Automaten weglaufen und riefen die Polizei. Die Täter entkamen unerkannt, bevor die Beamten eintrafen. Sie hinterließen ein...