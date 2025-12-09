Heinrichsorter Karnevalisten knacken den Jackpot

Die Narren sind „geflasht“: Ihre kühnste Hoffnung hat sich erfüllt, sie bekommen die höchstmögliche Summe zur Sanierung des maroden Gasthofs „Zur Krone“. Doch selbst dieses Geld reicht nicht.

Vergangene Woche sickerte die frohe Botschaft durch. Jetzt bekamen die Karnevalisten vom Heinrichsorter Carnevalsverein (HCV) die offizielle Bestätigung der Leader-Region „Schönburger Land": Das HCV-Projekt zur Rettung des Gasthofs „Zur Krone" kann mit einer Förderung von 250.000 Euro rechnen. Das ist die komplette Summe, die im Bereich...