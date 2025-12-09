Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Freude bei den Heinrichsorter Narren ist groß: Nachdem sie den Zuschlag für die Fördermittel erhalten hatten, gab es eine kleine HCV-Feier vor dem Gasthof „Zur Krone“.
Die Freude bei den Heinrichsorter Narren ist groß: Nachdem sie den Zuschlag für die Fördermittel erhalten hatten, gab es eine kleine HCV-Feier vor dem Gasthof „Zur Krone“. Bild: Andreas Kretschel
Die Karnevalisten wollen den 200 Jahre alten Gasthof zu einem „Haus der Gemeinschaft für alle“ ausbauen.
Die Karnevalisten wollen den 200 Jahre alten Gasthof zu einem „Haus der Gemeinschaft für alle“ ausbauen. Bild: Andreas Kretschel
Fensterbild in der früheren Gaststube: So schnell wie möglich sollen Vereinsräume hergerichtet werden.
Fensterbild in der früheren Gaststube: So schnell wie möglich sollen Vereinsräume hergerichtet werden. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Heinrichsorter Karnevalisten knacken den Jackpot
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Narren sind „geflasht“: Ihre kühnste Hoffnung hat sich erfüllt, sie bekommen die höchstmögliche Summe zur Sanierung des maroden Gasthofs „Zur Krone“. Doch selbst dieses Geld reicht nicht.

Vergangene Woche sickerte die frohe Botschaft durch. Jetzt bekamen die Karnevalisten vom Heinrichsorter Carnevalsverein (HCV) die offizielle Bestätigung der Leader-Region „Schönburger Land“: Das HCV-Projekt zur Rettung des Gasthofs „Zur Krone“ kann mit einer Förderung von 250.000 Euro rechnen. Das ist die komplette Summe, die im Bereich...
