Hitze, Wespen und Detailarbeit: Ein echter Dachdecker kann in der Miniwelt weiter werkeln

Lutz Gozdzig konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aufs Dach, wo er stets gern gearbeitet hat. An den Hitzetagen vor der „Miniwelt bei Nacht“ baut er nun am Dach der Glauchauer Schlösser.

Bei über 30 Grad in der prallen Sonne zu arbeiten ist kein Zuckerschlecken. Doch Lutz Gozdzig hat damit viel Erfahrung, den als gelernter Dachdecker musste er schon oft bei großer Hitze aufs Dach. Die Arbeit war anstrengend, hat dem 62-jährigen Werdauer aber immer Spaß gemacht. „Hätte der Arzt nicht gesagt, dass es nicht mehr geht, wäre...