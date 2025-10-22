Hohenstein-Ernstthal: 35 Jahre Einheit – was bleibt von der kritischen DDR-Literatur?

Hohenstein-Ernstthal
Henry Kreul beleuchtet in einem Vortrag im Textil- und Rennsportmuseum die Geschichte der kritischen Literatur in der DDR.
Ein Vortrag zum Thema „35 Jahre Deutsche Einheit – 35 Jahre Ende der kritischen DDR-Literatur“ ist am Donnerstag im Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernstthal zu erleben. Als Referent ist Henry Kreul, der Vorsitzende des Geschichtsvereins Hohenstein-Ernstthal, zu Gast. In seinem Vortrag will Henry Kreul anhand ausgewählter...
