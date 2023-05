Hohenstein-Ernstthal: Autofahrer rammt unter Alkoholeinfluss Garagentor und flüchtet

Ein Autofahrer ist in Hohenstein-Ernstthal unter erheblichem Alkoholeinfluss gegen ein Garagentor gefahren und anschließend pflichtwidrig geflüchtet. Wie Christina Friedrich von der Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Freitag mitteilte, war der 61-Jährige am frühen Donnerstagnachmittag mit einem Volkswagen auf der Marktstraße unterwegs...