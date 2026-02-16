Hohenstein-Ernstthal: Darum war die Auffahrt zur A4 am Montagmorgen blockiert

Die Zufahrt zur A4 war am Montagmorgen wegen eines querstehenden Lkw dicht.

Die Auffahrt zur Autobahn in Hohenstein-Ernstthal in Richtung Chemnitz war am Montag in den frühen Morgenstunden blockiert. Laut Angaben der Polizei war gegen 6.30 Uhr gemeldet worden, dass dort ein Sattelzug quer steht. Grund war Glätte. So berichtete ein Augenzeuge, dass die Ausfahrt komplett vereist gewesen sei. Der Abschlepp- und...