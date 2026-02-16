MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Auffahrt zur A4 in Richtung Chemnitz ist gesperrt.
Die Auffahrt zur A4 in Richtung Chemnitz ist gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Die Auffahrt zur A4 in Richtung Chemnitz ist gesperrt.
Die Auffahrt zur A4 in Richtung Chemnitz ist gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Update
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Darum war die Auffahrt zur A4 am Montagmorgen blockiert
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zufahrt zur A4 war am Montagmorgen wegen eines querstehenden Lkw dicht.

Die Auffahrt zur Autobahn in Hohenstein-Ernstthal in Richtung Chemnitz war am Montag in den frühen Morgenstunden blockiert. Laut Angaben der Polizei war gegen 6.30 Uhr gemeldet worden, dass dort ein Sattelzug quer steht. Grund war Glätte. So berichtete ein Augenzeuge, dass die Ausfahrt komplett vereist gewesen sei. Der Abschlepp- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 16.02.2026 | 08:15 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
4 min.
Unfälle und Verspätungen: Was in Westsachsen vom Sturmtief „Elli“ zu spüren war
Winterdienst im Dauereinsatz: Schneesturm „Elli“ sorgte am Freitag auch rund um Zwickau für glatte Straßen und Verkehrsbehinderungen.
Schnee und Glätte hatten die Region am Freitagmorgen fest im Griff. Wie Polizei und Rettungsdienst die Lage rund um Zwickau einschätzen.
Jim Kerzig
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
14:46 Uhr
4 min.
Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
Ein Selfie für die nächste Instagram-Story - das könnte für Kinder- und Jugendliche bis zu einer bestimmten Altersgrenze künftig tabu sein. (Symbolbild)
Scrollen ohne Ende, Suchtverhalten - viele Kinder und Jugendliche kommen kaum noch weg vom Smartphone. Ein Social-Media-Verbot scheint näher zu rücken. Wie könnte das aussehen?
Jörg Ratzsch, dpa
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
09.01.2026
2 min.
A 4 im Schneechaos: Sperrungen und Unfälle von Limbach-Oberfrohna bis Crimmitschau
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost ging zeitweise nichts mehr.
Vor allem liegen gebliebene Lkw haben für Schwierigkeiten gesorgt. Auch Autos verloren wegen der Glätte die Kontrolle bei der Auffahrt. Die zuständige Autobahn GmbH gibt vorerst Entwarnung.
Bernd Appel, Jonas Patzwaldt
14:50 Uhr
1 min.
Nächste Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge bleibt weiter geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz bleibt vorerst geschlossen.
Wegen einer technischen Störung ist in der Schwimmhalle „Atlantis“ der Schwimmbetrieb eingestellt worden. An diesem Dienstag sollte sie wieder öffnen. Warum daraus nichts wird.
Kjell Riedel
Mehr Artikel