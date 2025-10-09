Hohenstein-Ernstthal: Bühne frei für Musiker, Tänzer und Poetry Slammer

Hohenstein-Ernstthal
Bei der „Open Stage“ darf jeder auftreten – Musiker, Slammer oder Zauberer, Anfänger wie Profis.
Musikern, Poetry Slammern oder Zauberern bietet Ron Richter (linkes Foto) am 25. Oktober eine „Offene Bühne“. Auf der Kunzegasse 1 in Hohenstein-Ernstthal können von 14 bis 17 Uhr zunächst Kinder ihr Können zeigen, ab 18 Uhr sind die Großen gefragt. Für Anfänger und Profis stehen Beschallungsanlage, Schlagzeug, E-Piano, Gitarre und...
