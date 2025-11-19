Hohenstein-Ernstthal: Die Herkuleskeule kommt ins Schützenhaus

Am 5. Dezember wird das Stück „Generation XY“ aufgeführt.

„Generation XY ungelöst“ heißt das Programm, mit dem das Kabarett Herkuleskeule am Freitag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, im Schützenhaus in Hohenstein-Ernstthal gastiert. Es geht um den Konflikt Alt gegen Jung und Jung gegen Alt. Babyboomer wettern gegen die Generation Z, Traditionalisten können mit Millennials nix anfangen, und die jüngste...