Das Kabarett Herkuleskeule kommt am 5. Dezember wieder ins Schützenhaus.
Das Kabarett Herkuleskeule kommt am 5. Dezember wieder ins Schützenhaus. Bild: Robert Jentzsch
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Die Herkuleskeule kommt ins Schützenhaus
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 5. Dezember wird das Stück „Generation XY“ aufgeführt.

„Generation XY ungelöst“ heißt das Programm, mit dem das Kabarett Herkuleskeule am Freitag, 5. Dezember, 19.30 Uhr, im Schützenhaus in Hohenstein-Ernstthal gastiert. Es geht um den Konflikt Alt gegen Jung und Jung gegen Alt. Babyboomer wettern gegen die Generation Z, Traditionalisten können mit Millennials nix anfangen, und die jüngste...
