MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Um uralte Munition aus DDR-Beständen ging es im Juli bei einem Verfahren in Hohenstein-Ernstthal.
Um uralte Munition aus DDR-Beständen ging es im Juli bei einem Verfahren in Hohenstein-Ernstthal. Bild: picture alliance/dpa
In einer Ecke eines solchen Waffenschranks war die vergessene Patrone bei einer Kontrolle entdeckt worden.
In einer Ecke eines solchen Waffenschranks war die vergessene Patrone bei einer Kontrolle entdeckt worden. Bild: Friso Gentsch/dpa
Um uralte Munition aus DDR-Beständen ging es im Juli bei einem Verfahren in Hohenstein-Ernstthal.
Um uralte Munition aus DDR-Beständen ging es im Juli bei einem Verfahren in Hohenstein-Ernstthal. Bild: picture alliance/dpa
In einer Ecke eines solchen Waffenschranks war die vergessene Patrone bei einer Kontrolle entdeckt worden.
In einer Ecke eines solchen Waffenschranks war die vergessene Patrone bei einer Kontrolle entdeckt worden. Bild: Friso Gentsch/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal/Glauchau: Prozess um NVA-Jugendsünde wird eingestellt
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Rentner aus Glauchau war wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. Erst hatte er viel Pech, am Ende Glück.

Ein ungewöhnliches Verfahren ist im Juli am Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal verhandelt worden: Ein Glauchauer, Ende 60, sollte gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben – das wäre ein Verbrechen. In einer Ecke seines Waffenschranks war zu seinem Pech Leuchtspurmunition entdeckt worden. Die hatte er vor 50 Jahren als Souvenir von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
1 min.
Scharfe NVA-Granate in Zwickauer Garage entdeckt
Diese Granate holten Polizeibeamte aus der Garage eine 77-jährigen Zwickauers.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Entrümpeln. Jetzt wird gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.
Bernd Appel
11.11.2025
3 min.
Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal: Richter lässt bei Stinkefinger Gnade walten
Richter Michael Mularczyk ist auch Gerichtsdirektor in Hohenstein-Ernstthal und verhandelte im „Stinkefinger“-Fall.
Ein junger Mann hat in Hohenstein-Ernstthal seine Missachtung gegenüber zwei Polizisten überdeutlich kundgetan, anschließend soll er sich ihnen widersetzt haben. Der Gang vor Gericht hat sich nicht nur für ihn ausgezahlt.
Bernd Appel
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
20:09 Uhr
2 min.
Weitere Proteste in iranischen Millionenmetropolen
Bereits am Donnerstag war es in der Hauptstadt des Irans zu massiven Protesten gegen die Staatsführung gekommen.
Den zweiten Tag in Folge gehen in den beiden größten Städten Irans Menschen auf die Straßen. Wegen der landesweiten Internetsperre ist vieles unklar.
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
Mehr Artikel