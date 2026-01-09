Hohenstein-Ernstthal/Glauchau: Prozess um NVA-Jugendsünde wird eingestellt

Ein Rentner aus Glauchau war wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz angeklagt. Erst hatte er viel Pech, am Ende Glück.

Ein ungewöhnliches Verfahren ist im Juli am Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal verhandelt worden: Ein Glauchauer, Ende 60, sollte gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben – das wäre ein Verbrechen. In einer Ecke seines Waffenschranks war zu seinem Pech Leuchtspurmunition entdeckt worden. Die hatte er vor 50 Jahren als Souvenir von...