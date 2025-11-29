Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jette Luckhardt mit historischen Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung.
Jette Luckhardt mit historischen Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung. Bild: Andreas Kretschel
Jette Luckhardt mit historischen Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung.
Jette Luckhardt mit historischen Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Historische Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die alten Figuren der Altmarkt-Pyramide wurden vor rund 20 Jahren an eine Partnerstadt abgegeben. Dennoch sind einige davon jetzt im Textil- und Rennsportmuseum zu sehen. Wie kann das sein?

Ein halbes Dutzend gedrechselte Figuren begrüßen die Besucher der Ausstellung „Weihnachten – Kunterbunt“ wie ein kleines Empfangskomitee. Die bis zu 80 Zentimeter hohen Holzfiguren sind dafür bestens geeignet. Man sieht ihnen ihr Alter durchaus an. Gerade deshalb verkörpern diese Pyramidenfiguren auch ein Stück Hohenstein-Ernstthaler...
