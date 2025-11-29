Hohenstein-Ernstthal: Historische Pyramidenfiguren in der Weihnachtsausstellung

Hohenstein-Ernstthal
Die alten Figuren der Altmarkt-Pyramide wurden vor rund 20 Jahren an eine Partnerstadt abgegeben. Dennoch sind einige davon jetzt im Textil- und Rennsportmuseum zu sehen. Wie kann das sein?
Ein halbes Dutzend gedrechselte Figuren begrüßen die Besucher der Ausstellung „Weihnachten – Kunterbunt“ wie ein kleines Empfangskomitee. Die bis zu 80 Zentimeter hohen Holzfiguren sind dafür bestens geeignet. Man sieht ihnen ihr Alter durchaus an. Gerade deshalb verkörpern diese Pyramidenfiguren auch ein Stück Hohenstein-Ernstthaler...
