Großaufgebot der Feuerwehr am Altmarkt: Im Hotel Drei Schwanen war Alarm ausgelöst worden.
Großaufgebot der Feuerwehr am Altmarkt: Im Hotel Drei Schwanen war Alarm ausgelöst worden. Bild: A. Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthal: Hotelgäste werden von der Feuerwehr geweckt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Die Brandmeldeanlage in einem Zimmer des Hotels Drei Schwanen am Altmarkt hatte Alarm ausgelöst.

Kurze Nacht für die Gäste des Hotels Drei Schwanen am Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal: Gegen 6.30 Uhr holte sie am Donnerstag die Feuerwehr aus dem Bett. „In einem Hotelzimmer im ersten Obergeschoss hatte der Rauchmelder Alarm gemeldet“, sagte Einsatzleiter Sven Weinhold.
