Hohenstein-Ernstthal: Hotelgäste werden von der Feuerwehr geweckt

Hohenstein-Ernstthal
Die Brandmeldeanlage in einem Zimmer des Hotels Drei Schwanen am Altmarkt hatte Alarm ausgelöst.
Kurze Nacht für die Gäste des Hotels Drei Schwanen am Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal: Gegen 6.30 Uhr holte sie am Donnerstag die Feuerwehr aus dem Bett. „In einem Hotelzimmer im ersten Obergeschoss hatte der Rauchmelder Alarm gemeldet“, sagte Einsatzleiter Sven Weinhold.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.