Hohenstein-Ernstthal: Hotelgäste werden von der Feuerwehr geweckt

Die Brandmeldeanlage in einem Zimmer des Hotels Drei Schwanen am Altmarkt hatte Alarm ausgelöst.

Kurze Nacht für die Gäste des Hotels Drei Schwanen am Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal: Gegen 6.30 Uhr holte sie am Donnerstag die Feuerwehr aus dem Bett. „In einem Hotelzimmer im ersten Obergeschoss hatte der Rauchmelder Alarm gemeldet“, sagte Einsatzleiter Sven Weinhold.