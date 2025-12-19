Hohenstein-Ernstthal: Im Hüttengrund rückt man „DDR-Flair“ mit dem Vorschlaghammer zu Leibe

Hohenstein-Ernstthal
Zwei Tage nach Erhalt des Fördermittelbescheids haben am Donnerstag die Bauarbeiten im Gerätehaus Hüttengrund begonnen. Statt Spatenstich gab es einen Schlag mit dem Vorschlaghammer. Warum?
Das ging mal schnell: Am Dienstag wurde der Fördermittelbescheid für die Sanierung des Gerätehauses Hüttengrund in Hohenstein-Ernstthal übergeben. Zwei Tage später, am Donnerstag, wurde die erste Wand symbolisch eingerissen. Auf diesen Moment hat Steve Heinzig lange gewartet: „Ich bin seit über 20 Jahren Leiter der Außenstelle...
