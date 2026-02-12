MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Räumt Oberbürgermeister Lars Kluge demnächst seinen Schreibtisch?
Räumt Oberbürgermeister Lars Kluge demnächst seinen Schreibtisch? Bild: Andreas Kretschel
Räumt Oberbürgermeister Lars Kluge demnächst seinen Schreibtisch?
Räumt Oberbürgermeister Lars Kluge demnächst seinen Schreibtisch? Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
„Hohenstein-Ernstthal ist pleite“ und „der OB verlässt die Stadt“: Was ist dran an solchen Gerüchten?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstaunliche Gerüchte wurden in der vergangenen Woche bei der Stadtratssitzung von Bürgern aufs Tapet gebracht. Sensationelle Neuigkeit oder haltloser Klatsch?

Bei der jüngsten Stadtratssitzung hat Oberbürger Lars Kluge nicht schlecht gelauscht, als ein Besucher ihn mit Gerüchten konfrontierte, die derzeit in Hohenstein-Ernstthal die Runde machen. Es ging nicht um schwammige Aussagen, sondern um scheinbar knallharte Fakten. „Es heißt, Lars Kluge will sein Haus in Hohenstein-Ernstthal verkaufen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
12:30 Uhr
2 min.
Die Gerüchteküche in Hohenstein-Ernstthal: Einfach jämmerlich
Meinung
Redakteur
Lars Kluge bei der Einwohnerversammlung.
Gerüchte werden gemeinhin als das „älteste Massenmedium der Welt“ bezeichnet. In Hohenstein-Ernstthal kommt diese sehr spezielle Form der Kommunikation gerade zu neuer Blüte.
Cristina Zehrfeld
23.01.2026
3 min.
Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Auch der zweite Anlauf scheitert
Angela Höller, Sachgebietsleiterin Tiefbau, war von Oberbürgermeister Lars Kluge als Bauamtsleiterin vorgeschlagen worden.
Ende März geht Bauamtsleiter Ulrich Weber in den Ruhestand. Auf die interne Ausschreibung der Stelle haben sich zwei Sachgebietsleiter beworben. Doch eine Entscheidung steht noch immer aus. Warum?
Cristina Zehrfeld
18:41 Uhr
4 min.
Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf
Schloss Meseberg wurde seit 2007 unter anderem für Empfänge von Staats- und Regierungschefs, aber auch für Kabinettsklausuren genutzt. (Archivbild)
Das historische Anwesen in Meseberg eine gute Autostunde nördlich von Berlin war Kulisse für Staatsempfänge und Kabinettsklausuren. Jetzt hat die Bundesregierung entschieden, dass die Ära bald endet.
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:45 Uhr
4 min.
Grenzschutz-Kommandeur: Razzien in Minnesota werden beendet
Mit den Razzien in Minnesota soll dem US-Grenzschutzbeauftragten Tom Homan zufolge Schluss sein.
Bereits Anfang Februar hatte US-Präsident Donald Trump einen Abzug von Hunderten Grenzschutzbeamten aus Minneapolis angekündigt. Nun sollen die Razzien im Bundesstaat Minnesota ein Ende haben.
Mehr Artikel