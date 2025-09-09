Hohenstein-Ernstthal/Lichtenstein: Prozess um Beute von 1,05 Euro endet mit Urteil

Ein Lichtensteiner hatte leere Flaschen aus einem Müllcontainer gestohlen. Der Richter hätte das Verfahren gern eingestellt, doch der Staatsanwalt sah gute Gründe für eine Verurteilung. Der Verteidiger spricht von einer Vergeudung von Geld und vor allem Zeit.

Jetzt auch noch Sonnenblumen? Eine Weile sah es am Dienstag im Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal so aus, als hätte die Tat des angeklagten Lichtensteiners doch eine größere Dimension als zunächst bekannt. Während bisher von sieben leeren Flaschen die Rede war, die der 28-jährige Lichtensteiner vor einem Jahr gestohlen haben soll, brachte... Jetzt auch noch Sonnenblumen? Eine Weile sah es am Dienstag im Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal so aus, als hätte die Tat des angeklagten Lichtensteiners doch eine größere Dimension als zunächst bekannt. Während bisher von sieben leeren Flaschen die Rede war, die der 28-jährige Lichtensteiner vor einem Jahr gestohlen haben soll, brachte...